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رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که بهعلت حضور نیروهای حزب الله و تونلهای مقاومت، نظامیان این رژیم از ورود به ارتفاعات علی الطاهر در منطقه نبطیه در جنوب لبنان ناتوانند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این گزارش افزود که براساس ارزیابیهای ارتش، ده ها نیروی حزب الله در داخل تونلهای رزمی این منطقه موضع گرفتهاند.
این رسانه رژیم صهیونیستی ادامه داد: حزب الله در چند روز گذشته، نبرد شدیدی را در دفاع از این منطقه انجام داده و برای دفاع از آن، شلیک موشکها را افزایش داده است.
بخش روابط رسانهای حزبالله هم ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر محاصره نیروهای مقاومت در ارتفاعات «علی الطاهر» در نزدیکی نبطیه را تکذیب و اعلام کرد که طرح چنین ادعاهایی، تلاشی از سوی طرف اسرائیلی برای تقویت روحیه نیروهای خود پس از ناکامی در پیشروی در این منطقه است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی دیگر اعلام کرد که دلیل کشته شدن چهار خدمه تانک در جنوب لبنان، نقص عملیاتی نبوده و براساس تحقیقات اولیه ارتش، این حادثه بر اثر اصابت خارجی بوده است.
براساس اعلام این رسانه رژیم صهیونیستی، ارزیابیها نشان میدهد که این انفجار بر اثر اصابت یک هواگرد انتحاری مسلح به کلاهک یک موشک ضد زره بوده است.
همزمان دیگر رسانههای رژیم صهیونیستی در گزارشهایی اعتراف کردند که ارتش در دسترسی و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده در خاک لبنان ناتوان است.
این رسانهها به نقل از خانواده یکی از کشتههای حادثه انهدام تانک در ارتفاعات علی الطاهر در منطقه نبطیه در جنوب لبنان اعلام کردند که جسد فرزندشان هنوز به دستشان نرسیده است.
اظهارات خانواده نظامیان کشته شده رژیم صهیونیستی درحالی است که گزارشها از ناتوانی ارتش در دسترسی به تانک منهدم شده به دلیل وضعیت دشوار و پیچیده منطقه علی الطاهر حکایت دارد.
این رسانهها افزودند که اگر نظامیان ما توانایی رزم و اقدامات هجومی در منطقه زرد را ندارند باید همین امشب آنها را از میدان نبرد بازگرداند.
رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش و کابینه حق ندارند با جان نظامیان بازی کنند.
همزمان خبرها از سرزمین های اشغالی از هلاکت یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن ۱۳ نظامی دیگر در پی حملات موشکی و پهپادی حزبالله در جنوب لبنان حکایت دارد . این نظامیان در نزدیکی روستای کَفْرتِبْنیت کشته و زخمی .