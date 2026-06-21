رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که تصمیم آتش‌بس در لبنان پس از اعمال فشار شدید آمریکا بر تل آویو اتخاذ شده است و مقامات سیاسی رژیم بار دیگر تسلیم شروط ایران شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد، تصمیم آتش‌بس در لبنان پس از إعمال فشار آمریکا بر اسرائیل اتخاذ شده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی تصریح کرد که در فضای دستورات صادر شده بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ مبنی بر آتش‌بس در لبنان، سکوت مطلق در اسرائیل حاکم است.

در همین حال، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که واشنگتن در پیامی رسمی از اسرائیل خواست تا برای فراهم شدن فرصت جهت پیشبرد مذاکرات در سوئیس، از هرگونه تشدید تنش در لبنان خودداری کند.

پایگاه عبری «واللا» در تحلیل شرایط جدید، گزارش داد که ارتش اسرائیل بار دیگر به دلیل فشار ایران محدود شده و این «معادله جدید» حاکم بر میدان است.

بر اساس گزارش واللا، در پایان نشست ارزیابی وضعیت به ریاست «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، دستوراتی مبنی بر آتش‌بس در جنوب لبنان صادر شد.

در همین فضا، ایهود اولمرت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، خواستار کناره‌گیری بنیامین نتانیاهو از قدرت شد.

اولمرت با انتقاد شدید از عملکرد نتانیاهو گفت اکثر اسرائیلی‌ها او را به دلیل شکست‌هایش نخواهند بخشید و سیاست‌هایش از ابتدا با شکست همراه بوده است.

همزمان یک نظرسنجی جدید در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد اکثریت ساکنان این مناطق خواهان خروج نتانیاهو از عرصه سیاسی هستند.

بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، حدود ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند نتانیاهو نباید در انتخابات آینده برای تصدی دوباره پست نخست‌وزیری نامزد شود