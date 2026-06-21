دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان از پیگیری ویژه پرونده مسمومیت تعدادی از شهروندان خبر داد و گفت: بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت دقیق این حادثه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، امین ذوالفقاری گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و بستری شدن آنان در بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: عوامل شبکه بهداشت و پزشکی قانونی در محل حاضر شده‌اند و نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است.

دادستان رامیان با اشاره به نتایج اولیه بررسی‌ها گفت: شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این موضوع به یک محدوده مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر دریافت نشده است.

ذوالفقاری تأکید کرد: نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد موضوع، پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.

وی همچنین اعلام کرد: متأسفانه در این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده‌اند و چهار نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت درمان هستند..