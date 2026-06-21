به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی فوتبال ایران که برای مصاف برابر بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از تیخوانای مکزیک عازم لس‌آنجلس شده بود، دقایقی پیش وارد فرودگاه این شهر شد.

ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از انجام فرآیند اداری معمول در فرودگاه لس آنجلس، به سمت هتل محل اقامت خود در این شهر حرکت کردند.

بازیکنان تیم‌ملی پس از صرف ناهار در جلسه تمرینی آخر خود شرکت خواهند کرد.

دیدار ایران مقابل بلژیک از ساعت ۲۲:۳۰ امشب یکشنبه به وقت ایران آغاز خواهد شد.