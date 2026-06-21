بیان دغدغهها و مشکلات هنرمندان صنایعدستی در نشست با استاندار
استاندار از فعالان صنایعدستی کهگیلوی و بویراحمد خواست با استفاده از ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان، بهرهوری و ارزش افزوده محصولات خود را افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در نشست فعالان صنایعدستی استان با تأکید بر نقش این حوزه در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی گفت: صنایعدستی تنها یک فعالیت هنری نیست بلکه زمانی به موفقیت واقعی میرسد که بتواند برای فعالان این عرصه درآمد پایدار ایجاد کند.
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای بالای صنایعدستی استان افزود: حمایتهای دولتی باید در کنار تلاش و خوداتکایی فعالان این حوزه قرار گیرد و دولت میتواند زمینهساز و تسهیلگر باشد، اما پایداری فعالیتهای صنایعدستی در گرو ایجاد بازار افزایش فروش و تقویت پایههای درآمدی تولیدکنندگان است.
وی بازارسازی را مهمتر از بازاریابی دانست و ادامه داد: از ابتدای تولید باید به فکر بازار فروش بود و از ظرفیتهای نوین سامانههای الکترونیکی و شبکههای توزیع برای رساندن مستقیم محصولات به مصرفکنندگان استفاده کرد.
استاندار همچنین بر ضرورت تکمیل بازارچههای صنایعدستی در استان تأکید کرد و گفت: بازارچههای در دست احداث در یاسوج، دوگنبدان و دهدشت از طرحهای مهمی هستند که باید با تأمین اعتبارات لازم تکمیل شوند تا زمینه عرضه و فروش بهتر محصولات هنرمندان فراهم شود.
رحمانی اقتصاد دانشبنیان را محور توسعه کشور دانست و افزود: فعالان صنایعدستی باید از ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان بهره بگیرند و با نوآوری و استفاده از دانش روز بهرهوری و ارزش افزوده محصولات خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری با شرکت ملی پست گفت: این همکاری زمینه عرضه مستقیم محصولات صنایعدستی در سراسر کشور را فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در کاهش واسطهگری،افزایش سود تولیدکنندگان و گسترش بازار فروش داشته باشد.
رحمانی از دستگاههای اجرایی مرتبط خواست با حداکثر تسهیلگری و حمایت زمینه توسعه فعالیت هنرمندان صنایعدستی را فراهم کنند و افزود: ظرفیتهای گردشگری استان از جمله آبشار یاسوج نیز باید برای معرفی و عرضه محصولات صنایعدستی به گردشگران مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و هویتی استان از شناسایی چالشهای پیش روی تولیدکنندگان گفت و اضافه کرد: محدودیت در بازارهای فروش، ضعف در سیستم بازاریابی، پراکندگی تولیدکنندگان، نبود واحدهای استانی متمرکز، ضعف در بستهبندی، محدودیت در فروش الکترونیک و حضور واسطههای متعدد، از اصلیترین چالشهایی است که پیش روی صنایع دستی استان قرار دارد.
امیرحسینی افزود: راهبرد نخست ما تغییر رویکرد از یک فعالیت صرفاً حمایتی به سمت یک فعالیت بازاریابی است و هدف ما توسعه بازار داخلی و ایجاد بازارهای پایدار از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی و راهاندازی بسترهای فروش مناسب است.
مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به اولویتهای استراتژیک استان گفت: توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اولویتهای جدی ما مصوب شده و همچنین برای تقویت زنجیره ارزش صنایع دستی اقدامات عملیاتی از جمله خرید تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل فرآیند تولید و قرار دادن آنها در اختیار هنرمندان و تولیدکنندگان بهویژه در حوزه تولیدات دستباف که یکی از مراحل حیاتی این صنعت محسوب میشود است.
گفتنی است در کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ هزار هنرمند در حوزه صنایع دستی در ۱۳۰ کارگاه فعالیت میکنند.