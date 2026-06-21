هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف شامگاه شنبه (به وقت محلی) برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد وارد سوئیس شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هیئت ایرانی قرار است در گفت‌و‌گو‌های پیش رو، نحوه اجرای تعهدات مندرج در تفاهم ایران و آمریکا را پیگیری کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از عزیمت هیئت تأکید کرد که این سفر به‌معنای آغاز مرحله دوم مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی نیست و هدف اصلی آن، مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است.

اسماعیل بقائی گفت: «هر تفاهم و توافقی در زمان اجرا محک می‌خورد و ما با توجه به تجربه بدعهدی‌های طرف مقابل، باید در مرحله اجرا بسیار محکم و جدی مطالبه‌گری کنیم.»

بقائی افزود که آغاز مذاکرات برای توافق نهایی به اجرای تعهدات مندرج در بند‌های یک، چهار، پنج، ۱۰ و ۱۱ یادداشت تفاهم بستگی دارد و جمهوری اسلامی ایران تاکنون شاهد اجرای کامل این تعهدات نبوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تصریح کرد که آمریکا موظف بود این رژیم را به توقف آتش وادار کند، اما در انجام این تعهد ناکام مانده و این وضعیت، نقض صریح تفاهم آتش‌بس به شمار می‌رود.

محمدباقر قالیباف، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه و اسماعیل بقائی اعضای هیئت اعزامی ایران به سوئیس را تشکیل می‌دهند.

یادداشت تفاهم اسلام‌آباد پیش‌تر به‌صورت الکترونیکی به امضای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رسید و تهران اعلام کرده است که اجرای آن بر مبنای اصل «تعهد در برابر تعهد» خواهد بود.

دفتر نخست‌وزیر پاکستان هم اعلام کرد: نخست‌وزیر شهباز شریف و عاصم منیر فرمانده ارتش در مذاکرات واشنگتن و تهران که یکشنبه در سوئیس برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.