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مهاجم ایرانی در صحبتی کوتاه از حضور در تیم ملی فوتبال ایران سخن گفت و تاکید کرد که خون ایرانی در رگهایش جاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دنیس اکرت، مهاجم ۲۹ ساله استاندارد لیژ، یکی از شگفتانگیزترین روایتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را دارد. او که در آلمان متولد شده است گذرنامه ایران را گرفت. پدر دنیس برای نمونهگیری DNA به تهران سفر کرد و در نهایت در آوریل ۲۰۲۶، مدارک تکمیل و در ماه مه گذرنامه صادر و او با نام خانوادگی «درگاهی» به تیم ملی ایران دعوت شد.
جام جهانی ۲۰۲۶ به روایتی از قدرت مهاجرت تبدیل شده است. تقریبا یک چهارم بازیکنان این مسابقات خارج از کشوری که از آن نمایندگی میکنند متولد شدهاند. از ۱۲۴۸ بازیکن در ۴۸ تیم، ۲۸۸ نفر (۲۳.۰۷٪) از طریق نسب یا اخذ تابعیت برای کشورهای خود بازی میکنند.
دنیس درگاهی در صحبتهایی با اشاره به نقش عمهاش گفت: اگر او معروف نبود، هیچکس نمیدانست که من ایرانی هستم، اما خون ایرانی در رگهایم جاری است و نمیتوانم آن را پنهان کنم.
او در بخش بعدی گفت: فکر نمیکردم این اتفاق بیفتد و به تیم ملی ایران دعوت شوم، اما دوست داشتم در جام جهانی بازی کنم و خودم را با یک تیم ملی محک بزنم.
تیم ملی ایران که با یک امتیاز در رده دوم گروه G قرار دارد در دیدار دوم خود در جام جهانی یکشنبه به مصاف بلژیک میرود. برتری در این دیدار عملا صعود ایران به دور حذفی را قطعی خواهد کرد.