زنگ خطر در گچساران به صدا درآمد؛
میانگین مصرف آب در گچساران بیشتر از میانگین مصرف در کشور
مدیر آبفای گچساران گفت: سرانه مصرف استاندارد آب در کشور ۱۲۰ لیتر و در گچساران ۱۵۰ تا ۱۷۰ لیتر در روز است.
علی نادری افزود: با صرفه جویی و انجام برخی کارها می توان به کاهش مصرف آب کمک کرد.
وی با بیان اینکه مصرف آب در گچساران بالاتر از استاندارد است ادامه داد: لازم است مشترکان در مصرف آب همکاری بیشتری داشته باشند.
مدیر آبفای گچساران سرانه استاندارد مصرف آب را ۱۲۰ لیتر در روز اعلام کرد و افزود: این میزان در گچساران ۱۵۰ تا ۱۷۰ لیتر در روز است.
وی به نقش بانوان به عنوان مدیران خانه در مصرف بهینه اشاره کرد و افزود: مصرف بهینه از خانه آغاز می شود و زنان با رعایت الگوی مصرف نقش تعیین کنندهای دارند.