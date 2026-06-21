به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر آبفای گچساران گفت: چند سالی است با کم بارشی و تداوم خشکسالی ضرورت مدیریت مصرف آب دوچندانه شده است.

علی نادری افزود: با صرفه جویی و انجام برخی کار‌ها می توان به کاهش مصرف آب کمک کرد.

وی با بیان اینکه مصرف آب در گچساران بالاتر از استاندارد است ادامه داد: لازم است مشترکان در مصرف آب همکاری بیشتری داشته باشند.

مدیر آبفای گچساران سرانه استاندارد مصرف آب را ۱۲۰ لیتر در روز اعلام کرد و افزود: این میزان در گچساران ۱۵۰ تا ۱۷۰ لیتر در روز است.