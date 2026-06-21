به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت «حاجیه خانم پروین کریمی» همسر شهید والامقام «حاج سیف اله کریم پور» در شهرستان دورود را تسلیت گفت.

متن تسلیت مصطفی آزادبخت به این شرح است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

مادران و همسران معظم شهدای والامقام، مایه سربلندی ایران اسلامی هستند، همانان که با وفاداری بر سر آرمان های شهدا و گوش به فرمان ولی فقیه زمان، موجب تداوم انقلاب اسلامی شدند و با تاسی از زینب کبری (سلام الله علیها) پس از شهادت عزیزانشان، با صبر و شکیبایی راه، یاد و خاطره عزیزانشان را گرامی داشته و تداوم بخشیدند.

اینجانب با نهایت تألم و تأثر درگذشت زنده یاد «حاجیه خانم پروین کریمی» همسر شهید والامقام «حاج سیف اله کریم پور» را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند قادر متعال برای آن اسوه استقامت، آمرزش و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می نمایم.