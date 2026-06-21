به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی اظهار کرد:با راه‌اندازی مجدد سیلوی بتنی مراغه در سال قبل و بازگشت آن به چرخه خرید تضمینی گندم، کمبود ناشی از تعطیلی یکی از مراکز خرید به ظرفیت ۱۰ هزار تن به طور کامل جبران شد که گامی مهم در افزایش حجم خرید تضمینی گندم در جنوب آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.

وی گفت: با فعالیت دوباره سیلوی بتنی مراغه، علاوه بر رقم فوق ۱۰ هزار تن نیز به ظرفیت خرید تضمینی گندم شهرستان افزوده شد.

خرسندی افزود: در سال زراعی امسال تعداد پنج مرکز خرید تضمینی با ظرفیت مجموع ۴۰ هزار تن آماده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان مراغه هستند و تمهیدات لازم برای خرید به موقع و تسهیل فرآیند تحویل محصول از گندمکاران فراهم شده است.

وی ادامه داد: عملیات خرید در مراکز تعیین شده با همکاری تعداد پنج نفر کارشناس عامل تشخیص و پنج نفر کارشناس عامل ذیحساب انجام می‌شود که از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه برای انجام وظایف محوله معرفی شده‌اند.

خرسندی با بیان اینکه تمامی عوامل اجرایی در راستای رسالت اصلی بخش کشاورزی یعنی تامین و حفظ امنیت غذایی، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به کشاورزان و اجرای مطلوب برنامه خرید تضمینی گندم هستند، ابراز امیدواری کرد با همکاری کشاورزان، مراکز خرید و دستگاه‌های مرتبط، روند خرید تضمینی گندم در شهرستان مراغه به شکل مطلوب انجام شده و زمینه حمایت موثر از تولیدکنندگان این محصول راهبردی فراهم شود.