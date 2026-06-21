تیم ملی فوتبال آلمان در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل ساحل عاج به پیروزی رسید و راهی دور حذفی رقابت‌ها شد.

برتری دیرهنگام آلمان مقابل ساحل عاج؛ صعود ژرمن ها به دور حذفی

برتری دیرهنگام آلمان مقابل ساحل عاج؛ صعود ژرمن ها به دور حذفی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال آلمان در دور دوم مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ (شنبه، ۳۰ خرداد) در گروه E به مصاف ساحل عاج رفت که این بازی با برتری ۲ بر یک ژرمن ها به پایان رسید.

آلمان با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت و صعودش را به دور حذفی قطعی کرد. ساحل عاج نیز با ۳ امتیاز در رده دوم باقی ماند.

آلمان ۲ - یک ساحل‌عاج

ورزشگاه: تورنتو

داور: خوان گابریل بنیتز

گل ها: فرانک کسیه (۳۰) برای ساحل عاج و دنیز اونداو (۶۸)، (۴+۹۰) برای آلمان.

آلمانی‌ها از همان آغاز بازی، مالکیت توپ را در اختیار داشتند و یکی دو موقعیت ایجاد کردند، اما «فوفانا» دروازه‌بان ساحل عاج اجازه باز شدن دروازه تیمش را نداد. پاولوویچ دقیقه ۲۱ دروازه ساحل عاج را باز کرد، اما خوان گابریل، داور مسابقه به نشانه خطا این گل را مردود اعلام کرد.

برخلاف جریان بازی، این تیم ساحل عاج بود که به گل رسید. در دقیقه ۳۰ پاس سریع و زمینی دیومانده در محوطه جریمه آلمان توسط «فرانک کسیه» تبدیل به گل شد.

در نیمه دوم، مالکیت توپ باز هم دست ژرمن‌ها بود، اما متمرکز بودن ساحل عاجی‌ها در دفاع اجازه خلق موقعیت را نمی‌داد. یولیان ناگلزمان، سرمربی آلمان دست به چند تغییر زد که این تعویض‌ها جواب داد و «دنیس اونداو» دقیقه ۶۸ روی ارسال «ندیم امیری» توانست گل تساوی را به ثمر برساند. هر دو بازیکن در دقیقه ۶۰ وارد میدان شده بودند.

در شرایطی که هر دو تیم فرصت‌های گلزنی را یکی پس از دیگری از دست دادند، این «اونداو» بود که در دقیقه ۴+۹۰ گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند تا آلمان ۳ امتیاز این بازی دشوار را به حساب خود واریز کند.

یکی از اتفاق‌های بازی مصدومیت سیمبو، بازیکن سرعتی ساحل عاج بود که پس از تعویض به نشانه ناراحتی روی نیمکت اشک می‌ریخت.

ترکیب آلمان: نویر، کیمیش، تاه، اشلوتربک (۴۶ آنتونیو رودیگر) براون، انمچا، پاولوویچ (۶۰ ندیم امیری)، لروی سانه (۶۰ جیمی لولینگ)، موسیالا (۶۰ دنیز اونداو)، ویرتز و هاورتز.

ترکیب ساحل عاج: فوفانا، سینگو (۸۲ گوئلا دوئه)، کاسونو، آگبادو، کنان، اولای، سانگاره (۷۵ سکو فوفانا)، کسیه، دیومانده (۸۵ نیکولاس په په)، بونی (۷۸ اوان گوئسند)، دیالو (۷۵ سیمون آدینگرا).

در دیگر دیدار این گروه از ساعت ۳:۳۰ (یک‌شنبه) اکوادور به مصاف کوراسائو می‌رود.