رئیس جمهور اوکراین در پیامی با اشاره به آمادگی روسیه برای یک حمله احتمالی گسترده جدید، از شهروندان این کشور خواست تا به هشدار‌های حمله هوایی توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زلنسکی در سخنرانی شبانه خود با بیان اینکه روسیه پیش از این نیز در طول روز با بیش از ۲۰۰ پهپاد انتحاری به اوکراین حمله کرده است، مدعی شد که حملات تازه‌ای در راه است.

او با اشاره به حملات هوایی در مناطق دونتسک، سومی، خارکیف و دنیپروپتروفسک و اعلام مجدد هشدار هوایی در کی‌یف، خطاب به مردم اوکراین گفت: لطفا مراقب خود باشید.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه با یادآوری اینکه روسیه با وجود طرح‌های صلح، به جنگ ادامه داده است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد من برای یک دیدار رو در رو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و یک گفت وگوی مستقیم و صادقانه بین کی‌یف و مسکو، همچنان پابرجاست.

زلنسکی در پایان تصریح کرد: مهم است که جنگ در نهایت با صلح به پایان برسد.