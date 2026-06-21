وزارت بهداشت لبنان از شهادت هفت نفر در حملات رژیم صهیونیستی به بقاع غربی و جنوب این کشور خبر داد.

8 شهید و زخمی در حمله صهیونیست ها به لبنان

8 شهید و زخمی در حمله صهیونیست ها به لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی به شهرک سحمر در بقاع غربی و الرشیدیه در جنوب هفت شهید و یک زخمی برجای گذاشته است.

پیشتر اعلام شده بود که در بمباران شهرک سحمر سه نفر و در حمله هوایی به مزارع منطقه المعلیه در استان جنوب نیز دو شهروند فلسطینی ساکن اردوگاه الرشیدیه به شهادت رسیده‌

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان از اسفند سال گذشته تاکنون بیش از ۴ هزار نفر در حملات اشغالگران صهیونیست به این کشور شهید شده‌اند.