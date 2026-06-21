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شبکه الجزیره با صدور بیانیهای ترور «احمد وشاح» فیلمبردار این شبکه به دست نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره در این بیانیه با تقبیح و محکومیت جنایتهای مداوم نیروهای اشغالگر علیه خبرنگاران و کارکنان این شبکه در غزه، تأکید کرد که این اقدامات نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
این شبکه در ادامه از جامعه بینالمللی خواست تا با مجازات مسئولان صهیونیستی عامل این جنایتها، مکانیسمهای بازدارنده مؤثری را بهکار گیرد.
الجزیره همچنین بر عزم خود برای اتخاذ تمامی اقدامات قانونی موجود جهت پیگرد قضایی عاملان جنایتهای علیه خبرنگاران خود تأکید کرد.
احمد وشاح از فیلمبرداران شبکه الجزیره در غزه بود که در جریان پوشش تجاوزات رژیم صهیونیستی روز شنبه به شهادت رسید.