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وزیران خارجه مصر، عربستان، ترکیه و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در نشست چهارجانبه قاهره، درباره تحولات منطقه گفت وگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بدرعبدالعاطی وزیر خارجه مصر، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مسعد پولس مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی در چارچوب هماهنگی و همفکریهای مستمر درباره شماری از مسائل و بحرانهای مهم منطقه رایزنی کردند.
براساس اعلام تمیم خلاف سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر، در این نشست چهارجانبه پرونده ایران با توجه به دستیابی به تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت استفاده از این گام مهم بهگونهای که به کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند، تاکید شد.
همچنین در این نشست تحولات اوضاع لیبی مورد بحث قرار گرفت و شرکت کنندگان بر اهمیت حمایت از تلاشهای انجام شده با هدف حفظ یکپارچگی لیبی، احترام به حاکمیت آن، پیشبرد روند سیاسی و یکپارچه سازی نهادهای دولت لیبی تاکید کردند.