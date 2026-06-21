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شرکت انرژی دولتی اسلواکی (SPP) برای تامین گاز از روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ در حال مذاکره با شرکت گازپروم است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این مذاکرات در حالی انجام میشود که طبق برنامه اتحادیه اروپا، ممنوعیت کامل واردات گاز مایع (LNG) روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۷ اعمال خواهد شد و واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله روسیه نیز تا پاییز همان سال به طور کامل متوقف میشود.
اسلواکی که پیش از این گاز روسیه را از طریق خط لولهای که از خاک اوکراین میگذشت دریافت میکرد، با توقف این مسیر از سوی مقامهای اوکراینی در اول ژانویه ۲۰۲۵ مواجه شد، اما با این حال، از اول فوریه سال ۲۰۲۵، این کشور تا حدی توانست واردات گاز از روسیه را از طریق خط لوله «ترکیش استریم» از سر بگیرد.
شرکت انرژی دولتی اسلواکی تأکید کرد: ما هم اکنون در حال مذاکره در مورد تامین گاز از شرکت گازپروم اکسپورت روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ هستیم.
به نوشته خبرگزاری ریانووستی، اسلواکی پیشتر علیه ممنوعیت واردات گاز از روسیه در دادگاه عدالت اروپا شکایت کرده بود.
«رابرت فیکو» نخست وزیر اسلواکی پیشتر و همزمان با تشدید بحران جهانی انرژی به دلیل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خطاب به اتحادیه اروپا لغو تحریمهای نفت و گاز روسیه را خواستار شده بود.
نخست وزیر اسلواکی گفت که پایان دادن به تحریمها بر واردات انرژی روسیه به مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگ در ایران کمک خواهد کرد.
او به همین دلیل از اتحادیه اروپا خواست تا تحریمهای واردات نفت و گاز روسیه را پایان دهد.