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شرکت بیمه بینالمللی «آلیانس ترید» در گزارش جدید خود گرمای شدید را تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورهای اروپا و کاهش تولید ناحالص داخلی آنها دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق تخمین شرکت «آلیانس ترید» فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از جمله اقتصادهای اروپایی هستند که بیشترین آسیب را از هزینههای اقتصادی فزاینده گرمای شدید میبینند، که میتواند تا سال ۲۰۳۰ در برخی از کشورها تا هفت درصد تولید را کاهش دهد.
گزارش جدید شرکت بیمه بینالمللی «آلیانس ترید» نشان میدهد گرمای شدید میتواند به یک مانع بزرگ برای رشد در بزرگترین اقتصادهای اروپا تبدیل شود که ناشی از کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش تقاضا برای خنکسازی است.
بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۳۰، مجموع ضررهای تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که بیشترین آسیب را از افزایش دما میبینند، میتواند به پنج تا هفت درصد برسد. فرانسه با ضرر بالقوه ۲۴۰ میلیارد دلار (۲۰۹ میلیارد یورو) در پنج سال آینده، در صدر رتبهبندی اروپا قرار دارد. ایتالیا با ضرر پیشبینیشده ۱۴۷ میلیارد دلار (۱۲۸ میلیارد یورو)، دومین اقتصاد اروپایی آسیبپذیر است و پس از آن آلمان با ۱۳۱ میلیارد دلار (۱۱۴ میلیارد یورو) و اسپانیا با ۱۲۰ میلیارد دلار (۱۰۴ میلیارد یورو) قرار دارند. در مقایسه، مجموع خسارات در ژاپن میتواند به ۳۵۴ میلیارد دلار (۳۰۸ میلیارد یورو) برسد.
محققان برای ارزیابی هزینه اقتصادی بالقوه، فرض کردند که کشورها بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، افزایش مداوم گرمای شدید را تجربه خواهند کرد و در نهایت به شرایطی مشابه گرمترین سال ثبت شده خود خواهند رسید. این بر اساس پنج سال داغی بود که هر کشور بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ ثبت کرده است.
این یافتهها نگرانیهای بانک مرکزی اروپا را منعکس میکند. فیلیپ آر. لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی خود در کنفرانس آب و هوا، طبیعت و سیاست پولی در فرانکفورت در ماه مه گفت که «گرمایش جهانی و افزایش رویدادهای شدید آب و هوایی باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی میشود». لین افزود: تحقیقات اخیر نشان میدهد که اگر هیچ گرمایشی بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ رخ نمیداد، سرانه تولید ناخالص داخلی جهانی امروز بیش از ۲۰ درصد بیشتر میبود. این معادل کاهش ۰.۳ درصدی نرخ رشد سالانه در این دوره است.
کارگران ساختمانی، کارمندان کارخانهها، رانندگان تحویل و کارگران کشاورزی به طور فزایندهای در طول موج گرما ساعات کاری پربازده خود را از دست میدهند، در حالی که کسب و کارها با افزایش هزینههای خنکسازی مواجه هستند.
طبق گزارش «آلیانس ترید»، هنگامی که دما از ۳۰ درجه سانتیگراد فراتر میرود، بهرهوری نیروی کار برای هر درجه اضافی، حدود سه درصد کاهش مییابد، در حالی که تقاضا برای انرژی تقریبا ۱.۲ درصد در هر درجه افزایش مییابد، زیرا خانوارها و کسب و کارها بیشتر به خنکسازی وابسته هستند.
این گزارش، کاهش بهرهوری را به فشار جسمی، اختلال شناختی و خواب ضعیفتر ناشی از گرمای شدید نسبت میدهد.
در سطح جهانی، پیشبینی میشود سهم ساعات کاری از دست رفته به دلیل استرس گرمایی از ۱.۴ درصد در سال ۱۹۹۵، به ۲.۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد، که طبق گزارش «آلیانس ترید»، این کاهش در جنوب آسیا (۵.۳ درصد) و غرب آفریقا (۴.۸ درصد) بسیار بیشتر خواهد بود.
گرما همچنین بر سیستمهای انرژی فشار وارد میکند. در دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، تقاضا برای برق به شدت افزایش مییابد، در حالی که ظرفیت تولید میتواند تحت فشار قرار گیرد. سبد انرژی اروپا هنوز به شدت به تولید ترموالکتریک وابسته است - گاز (۵۱ درصد)، هستهای (۱۸ درصد) و زغال سنگ (۱۷ درصد) - که همه آنها به دسترسی به آب و راندمان خنککننده بستگی دارند.
برای مثال، در طول موج گرمای سال ۲۰۱۹ فرانسه، تولید انرژی هستهای به دلیل محدودیتهای خنککننده، کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت برق، کاهش یافت.
زیرساختهای حمل و نقل نیز آسیبپذیر هستند. دمای بالا میتواند به جادهها و راهآهن آسیب برساند و به اختلال در خدمات و افزایش هزینههای تعمیر منجر شود.
این گزارش هشدار میدهد که تاثیر اقتصادی گرمای شدید بسیار فراتر از بهرهوری پایینتر است. پیشبینی میشود سرمایهگذاری ضربه بیشتری نسبت به هزینههای مصرفکننده متحمل شود، به طوری که تشکیل سرمایه ثابت در کشورهای آسیبدیده به طور متوسط هشت کاهش مییابد. با کاهش بازده مورد انتظار سرمایهگذاری بر اثر گرمای شدید، کسب و کارها هزینههایشان را کاهش میدهند، ظرفیت تولیدی آینده را تضعیف میکنند و مانعی خودتقویتکننده بر رشد ایجاد میکنند.
«آلیانس ترید» همچنین انتظار دارد شوکهای مرتبط با گرما، فشارهای رکود تورمی ایجاد کند و تورم در کنار بیکاری افزایش یابد. این امر میتواند بانکهای مرکزی را با بدهبستانهای دشواری روبهرو کند، بهویژه در منطقه یورو که یک سیاست پولی واحد باید به اقتصادهایی با سطوح بسیار متفاوت از مواجهه با تغییرات اقلیمی خدمترسانی کند.
بر اساس گزارش یورونیوز، ضرر سالانه درآمد مالیاتی میتواند در فرانسه به ۱.۸ درصد، در ایتالیا و اسپانیا به ۱.۳ درصد و در آلمان به ۰.۷ درصد برسد. پیشبینی میشود ترازهای مالی به طور متوسط حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال بدتر شوند.
طبق این گزارش، ایتالیا و اسپانیا با در نظر گرفتن فشارهای مرتبط با گرما، خطر نقض محدودیت کسری ماستریخت اتحادیه اروپا را دارند. فرانسه که پیشبینی میشود کسری بودجه ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد، میتواند با بار مالی اضافی مرتبط با گرما معادل ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه شود.