امروز در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم حضرت آیت الله جوادی آملی بر پیکر امام شهید نماز خواندند توصیفات آیت‌الله جوادی آملی از امام شهید در نماز امروز از قبیل مجاهد، زاهد، شهید برای اسلام و قرآن بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امروز درمراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم حضرت آیت الله جوادی آملی بر پیکر امام شهید نماز خواندند توصیفات آیت‌الله جوادی آملی از امام شهید در نماز امروز از قبیل مجاهد، زاهد، شهید برای اسلام و قرآن بود.

صفت‌های که آیت الله جوادی آملی در نمازشان بر امام شهید ذکر کردند:

مجاهد

مُبلّغ

ورع: زاهد

موحّد

متالّه: الهی

شهید برای اسلام و قرآن

کشته برای اسلام

کشته برای امت اسلامی

کشته برای سیاست امت اسلامی

کشته برای حفظ امت اسلامی

بالابرنده ی کیان امت اسلامی

بالابرنده ی عظمت و سیادت و آقایی و وحدت امت اسلامی