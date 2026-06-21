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مرکز نگهداری خون و فرآوردههای خونی شمالشرق کشور در سمنان آماده بهره برداری است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل انتقال خون استان سمنان گفت: این مرکز به منظور تامین و پشتیبانی ذخایر خونی شمالشرق کشور با بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سمنان تکمیل ، تجهیز و آماده بهرهبرداری است.
محمدکاظم امیدیان گفت: شبکه انتقال خون کشور به صورت زنجیرهای فعالیت میکند و استان سمنان علاوه بر تامین کامل نیازهای درمانی خود، بخشی از خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز استانهای همجوار را نیز تامین میکند.
وی با تشریح روند توسعه زیرساختهای انتقال خون در استان گفت: بیش از یکهزار بیمار مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و بیماریهای ژنتیکی در استان زندگی میکنند که به صورت مستمر به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند و همین موضوع ضرورت تداوم اهدای خون را دوچندان میکند.
استان سمنان در شاخص اهدای خون مستمر، رتبه نخست کشور را دارد.