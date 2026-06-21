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امت یکپارچه

در صد و دوازدهمین شب از اجتماعات ضد آمریکایی و صهیونی، مردم خواستار پاسخ نیرو‌های مسلح به نقض بند ۱ تفاهمنامه ایران و آمریکا شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۳۱- ۱۴:۰۲
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برچسب ها: میدان داری ، امت حسینی ، اقتدار ملی ، اتحاد و همبستگی
 