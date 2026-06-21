به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه بهارستان، گفت: تفاهم‌نامه مشارکتی اصلاح و توسعه تأسیسات آبرسانی «کوی راه حق» با هدف اصلاح بیش از ۲۰ کیلومتر شبکه توریع و استانداردسازی هزار و ۲۰۰ فقره انشعاب آب میان آبفای منطقه بهارستان و دهیاری این روستا به امضاء رسید.

مرتضی جمشیدی گفت:بر اساس این تفاهم‌نامه که با هدف ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش کیفیت خدمات به مشترکان منعقد شد عملیات اصلاح شبکه توزیع آب روستای «کوی راه حق» با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر‌های ۹۰، ۱۱۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ میلی‌متر اجرا خواهد شد. همچنین هزار و ۲۰۰ فقره انشعاب آب این روستا نیز استانداردسازی می‌شود.

وی گفت: جایگزینی شبکه‌های فرسوده، بهبود کیفیت آب آشامیدنی، کاهش هدررفت آب، افزایش فشار و توزیع متعادل آب در روستا، استانداردسازی انشعابات و افزایش سطح رضایت‌مندی مشترکان از مهم‌ترین دستاورد‌های پیش‌بینی‌شده این طرح است.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه بهارستان افزود: اجرای این طرح به روش مشارکتی، ضمن تسریع روند اجرایی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان آبفا و نهاد‌های محلی برای توسعه پایدار زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود کیفیت خدمات به ساکنان روستایی محسوب می‌شود.