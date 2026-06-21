به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران آگاهی شهرستان سیاهکل با دریافت خبری مبنی بر احتکار چای خشک شده در یک انباری، پس از هماهنگی قضائی به همراه ماموران اداره صمت این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

بنابر این گزارش در بازرسی از این انبار ۱۲ تن چای احتکار شده و بدون ثبت در سامانه انبار‌ها کشف شد.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم ۶۱ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.