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مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: یک دستگاه موتور سیکلت غیرمجاز هوندا CB با حجم موتور ۱۳۰۰ سی سی قاچاق در شهرستان لاهیجان به ارزش ۲۵ میلیارد ریال توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران کلانتری ۱۱ لاهیجان یک دستگاه موتورسیکلت هوندا CB ۱۳۰۰ سی سی نقرهای رنگ، بدون پلاک و مدارک قانونی را حین تردد و ایجاد آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان توقیف کردند.
کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
متهم ۲۸ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.