به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار اشنویه از دوگانه سوز شدن ۹۸ واحد نانوایی در اشنویه برای ایجاد ثبات پایدار در تامین نان و تسریع درروند گاز رسانی بقیه واحد‌ها خبر داد.

عبدالسلام مام عزیزی تأمین پایدار نان و جلوگیری از هرگونه اختلال در روند توزیع را از اهدف تجهیز و دوگانه سوز کردن واحد‌های نانوایی دانست. فرماندار اشنویه با اشاره به تمهیدات لازم برای تأمین کالا‌های اساسی و آرد مورد نیاز در طول جنگ‌رمضان گفت: خوشبختانه هیچ کمبودی در شهرستان وجود نداشت. وی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت‌ها افزود: گشت‌های مشترک بازرسی متشکل از کارشناسان تعزیرات حکومتی، اداره صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های نظارتی به‌صورت مستمر در سطح بازار و نانوایان حضور داشته و موظف‌اند هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام توزیع را گزارش و با آن برخورد قانونی کنند.

فرماندار اشنویه افزود: رعایت قیمت‌های مصوب بر اساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویت‌های بخش بازرسی است و انتظار داریم نانوایان با رعایت این موارد در ارائه خدمات مطلوب و نان با کیفیت همکاری کنند.