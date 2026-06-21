پخش زنده
امروز: -
۹۸ واحد نانوایی اشنویه به تجهیزات دوگانهسوز مجهز شدهاند و سایر واحدها نیز در حال تکمیل این روند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار اشنویه از دوگانه سوز شدن ۹۸ واحد نانوایی در اشنویه برای ایجاد ثبات پایدار در تامین نان و تسریع درروند گاز رسانی بقیه واحدها خبر داد.
عبدالسلام مام عزیزی تأمین پایدار نان و جلوگیری از هرگونه اختلال در روند توزیع را از اهدف تجهیز و دوگانه سوز کردن واحدهای نانوایی دانست. فرماندار اشنویه با اشاره به تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و آرد مورد نیاز در طول جنگرمضان گفت: خوشبختانه هیچ کمبودی در شهرستان وجود نداشت. وی با تأکید بر لزوم افزایش نظارتها افزود: گشتهای مشترک بازرسی متشکل از کارشناسان تعزیرات حکومتی، اداره صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی بهصورت مستمر در سطح بازار و نانوایان حضور داشته و موظفاند هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و اخلال در نظام توزیع را گزارش و با آن برخورد قانونی کنند.
فرماندار اشنویه افزود: رعایت قیمتهای مصوب بر اساس وزن چانه و کیفیت نان از اولویتهای بخش بازرسی است و انتظار داریم نانوایان با رعایت این موارد در ارائه خدمات مطلوب و نان با کیفیت همکاری کنند.