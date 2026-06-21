رئیس شورای شهر تهران در حاشیه مراسم بزرگداشت وزرای شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، درباره روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ تحمیلی گفت: خانه‌هایی که آسیب جزئی دیده بودند، تا ۹۸ درصد کارشان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چمران افزود: درباره روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ تحمیلی مسکونی، گفت: خانه‌هایی که آسیب جزئی دیده بودند، مثل شکستگی شیشه، در و پنجره، تقریباً ۹۷ تا ۹۸ درصد کارشان به اتمام رسیده است و بخش عمده شیشه‌ها و موارد اینچنینی همان ده روز اول تعویض و تعمیر شدند.

وی گفت: معدود واحد‌های باقی‌مانده هم یا مالکشان حضور ندارد یا با مشکلاتی از این دست مواجهند، وگرنه کار این بخش تقریباً جمع شده است.

چمران درباره خانه‌هایی که نیاز به مقاوم‌سازی دارند، گفت: این بخش خود به دو نوع تقسیم می‌شود که برخی واحد‌ها زیر ۵۰۰ میلیون تومان هزینه داشتند که خود مردم می‌توانستند کار را انجام دهند، فاکتور‌های هزینه را بیاورند و مبلغ آن را دریافت کنند. اما برای مقاوم‌سازی‌هایی که هزینه‌شان بالای ۵۰۰ میلیون تومان است و کار فنی و تخصصی نیاز دارد، شهرداری موظف شده خودش پیمانکار بگیرد و کار را انجام دهد.

وی، نوع سوم آسیب‌ها را خانه‌هایی اعلام کرد که به طور کامل تخریب شده‌اند و باید از صفر ساخته شوند و در این باره افزود: بازسازی کامل این واحد‌ها کار بسیار دشوارتری است و ما تلاش می‌کنیم این طرح را تا دو سال آینده به پایان برسانیم.

چمران همچنین به وضعیت اسکان موقت آسیب دیدگان اشاره کرد و افزود: برای کسانی که خانه‌هایشان کاملاً آسیب دید و جایی برای زندگی نداشتند، ابتدا هتل‌هایی پیش‌بینی شد. اما نگه‌داشتن مردم در هتل هم برای خودشان سخت بود و هم هزینه بالایی داشت، به همین دلیل، برای آنها خانه‌های اجاره‌ای در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای شهر تهران در تشریح جزئیات کمک‌های حمایتی برای اسکان گفت: هم پیش‌پرداخت رهن و هم اجاره‌بهای ماهانه این عزیزان را پرداخت می‌کنیم و میزان این کمک‌ها بستگی به تعداد اعضای خانواده دارد و بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای پیش‌پرداخت رهن و ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بابت اجاره پرداخت می‌شود.

وی در ادامه به موضوع حمل و نقل عمومی اشاره کرد و با تاکید به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: در روز‌های بحرانی می‌خواستیم مردم بتوانند به صورت رایگان از ناوگان حمل و نقل استفاده کنند و ابتدا تصمیم بر این بود که تا دهه اول محرم ادامه یابد، اما بعد تا پایان دهه دوم تمدید شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: به احتمال زیاد باید موضوع ادامه رایگان بودن بلیط‌ها را در شورا مطرح کنیم تا ببینیم تا چه زمانی می‌توانیم این خدمت را ادامه دهیم و پس از آن شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد.