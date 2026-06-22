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طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از امروز ابتدای تیر در خرمشهر با کاهش هزینههای درمان مردم اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رییس دانگاه علوم پزشکی آبادان گفت: با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم محقق خواهد شد.
پزشک خانواده برنامه سلامت اهالی را پیگیری کرده و هدایت بیماران را در مسیر ارجاع به عهده خواهد داشت.
دکتر محمد صالحی با اشاره به الکترونیکیشدن پروندههای سلامت اظهار کرد: امروز همه هموطنان بر اساس کد ملی، دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که همه اطلاعات هویتی و درمانی آنان را در بر میگیرد. این موضوع فرآیند ارجاع را تسهیل کرده و به ساماندهی نظام سلامت و ارائه خدمات هدفمند کمک شایانی میکند.
وی با بیان الگوی نادرست مراجعات درمانی تصریح کرد: بخش عمدهای از مراجعات کنونی، نیازی به خدمات تخصصی ندارد. اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی مردم، باعث ساماندهی مراجعات و افزایش چشمگیر بهرهوری در نظام بهداشت و درمان کشور خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که چهار نوبت نخست این طرح برای مردم رایگان است.
این طرح به عنوان الگو در خرمشهر از امروز اجرایی شد.