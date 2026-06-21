به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین مهدوی از روحانیان استان در مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار و شهدای دفاع مقدس ١٢روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: ما ملت امام حسین (ع) هستیم و با تأسی از مکتب سرخ عاشورا فریاد هیهات من الذله سر می‌دهیم و زیر با ذلت نمی‌رویم و گوش به فرمان رهبر هستیم.

وی با بیان اینکه پاسخ سخت، هدفمند، حساب شده و کوبنده نیرو‌های مسلح ایران به رژیم اسرائیل غاصب و آمریکا جنایتکار موجب شد جهان به برتری ایران اعتراف کرد افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران هنوز مردم باغیرت ایران را نشناخته‌اند و در محاسباتشان اشتباه کردند و ایران مقتدر امروز ابرقدرت جهان را به زانو درآورد.