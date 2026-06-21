سازمان امور مالیاتی کشور در راستای توسعه خوداظهاری، اطلاعات صورت معاملات فصلی درج‌شده در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ را به سامانه واکنش به اطلاعات(واکنش ذی‌نفع) منتقل و در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان بارگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلى (موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر قانون مالیات­هاى مستقیم) که توسط مودیان در بخش «جزییات اطلاعات معاملات» اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره پاییز ١۴٠۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) منتقل و در بخش «اطلاعات صورت معاملات و ١۶٩ مکرر» در درگاه ملى خدمات الکترونیکى سازمان امور مالیاتى کشور بارگذارى شده است.

بر این اساس، مودیان حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir از مسیر اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر) و انتخاب گزینه سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر) و سپس انتخاب گزینه معاملات اظهارنامه ارزش افزوده نسبت به بررسی دقیق اطلاعات بارگذاری شده و تایید یا رد هر یک از آنها اقدام نمایند.

گفتنی است سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت‌شده در بخش جزییات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) برای بهره‌برداری مودیان از اینجا قابل دریافت است.