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استاندار بوشهر گفت: مولدسازی داراییهای دولت یکی از مهمترین راهکارهای تحقق توسعه پایدار، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: در شرایطی که بخشی از اموال و داراییهای دولتی به صورت راکد یا کمبازده باقی ماندهاند، مولدسازی این فرصت را فراهم میکند که این سرمایهها به منابعی ارزشآفرین و محرک توسعه تبدیل شوند.
وی بیان کرد: از مهمترین مزایای مولدسازی میتوان به تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی بدون ایجاد بدهی جدید، تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام، کاهش هزینههای نگهداری اموال بلااستفاده و افزایش بهرهوری داراییهای عمومی اشاره کرد. همچنین این رویکرد زمینه مناسبی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد.
زارع افزود: تکمیل طرحهای نیمهتمام به ویژه طرحهای مورد مطالبه مردم، جزو اولویتهای استان است و در این مسیر نهایت توان خود را به کار گرفتهایم.
استاندار بوشهر تاکید کرد: با توجه به محدودیتهای منابع مالی و نیاز طرحهای عمرانی به تأمین اعتبار، باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشیم که مولدسازی یکی از مهمترین راهکارهاست.
زارع یادآور شد: استفاده بهتر و موثرتر از اموال و داراییهای کمبازده دولتی، در توسعه و پیشرفت استان بسیار اثربخش است و باید این روند شتاب پیدا کند.
وی با تأکید بر تسریع در انجام عملیات مولدسازی بیان کرد: شناسایی دقیق املاک و داراییهایی که قابلیت مولدسازی دارند باید مورد تاکید قرار گیرد و انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی استان در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.
زارع اضافه کرد: با تسریع در مولدسازی، ضمن تأمین اعتبارات مورد نیاز طرحهای عمرانی و طرحهای اولویت دار، گامی در راستای رضایتمندی مردم و ارتقای سطح رفاه جامعه برداشته میشود.