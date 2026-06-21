به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: فائزه سادات عابدینی‌نژاد در رقابت‌های سه گانه کاپ آسیایی ترای‌اتلون آستانه ۲۰۲۶ ضمن بهبود رکورد ملی خود در ماده اسپرینت بانوان شامل ۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۵ کیلومتر دو با برترین ورزشکاران قاره آسیا رقابت کرد.

حسن سلطانی افزود: این ورزشکار قمی پس از ارزیابی کمیته توسعه آسیا، به عنوان یکی از نفرات منتخب پروژه Team Asia انتخاب شد و رقابت خود را با زمان یک ساعت و ۱۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه به پایان رساند.

وی حضور این ملی‌پوش قمی در جمع استعداد‌های برتر آسیا را نشانه‌ای از رشد ترای‌اتلون بانوان ایران و افتخاری برای ورزش استان عنوان کرد و گفت: عابدینی‌نژاد با ثبت این زمان، رکورد ملی خود را ارتقا داد و تجربه‌ای ارزشمند در سطح رقابت‌های آسیایی به دست آورد.

این رقابت‌ها ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در قزاقستان برگزار شد.