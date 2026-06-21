موج مداوم تخریب اماکن مذهبی مسلمانان از جمله مساجد و مدارس در چندین ایالت هند به ویژه ایالت‌های تحت حاکمیت حزب «بهاراتیا جاناتا» نگرانی‌های جدی را در مورد اجرای گزینشی و متعصبانه تخریب مکان‌های مذهبی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موج مداوم تخریب اماکن مذهبی مسلمانان از جمله مساجد و مدارس در چندین ایالت هند به ویژه ایالت‌های تحت حاکمیت حزب «بهاراتیا جاناتا» نگرانی‌های جدی را در مورد اجرای گزینشی و نقض روند دادرسی ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش منابع آگاه، از ماه می تا کنون حداقل ۲۳ بنای مذهبی مسلمانان، از جمله مساجد و مدارس در شش ایالت هند تخریب شده‌اند.

این حوادث که بین ۶ می تا ۱۸ ژوئن سال جاری میلادی ثبت شده‌اند از چندین ایالت تحت حاکمیت حزب «بهاراتیا جاناتا» از جمله دهلی، ماهاراشترا، اوتار پرادش، گجرات، راجستان و هاریانا گزارش شده‌اند و ادعاهایی مبنی بر الگوی هدف قرار دادن گزینشی اماکن میراث مذهبی مسلمانان را مطرح کرده‌اند.

بناهای تخریب‌شده شامل یک مدرسه در منطقه صنعتی «منگولپوری و پیتامپورا»؛ مسجد «چوک» در فریدآباد در ۲۹ می؛ دو مسجد در منطقه «باندرا» بمبئی در ۳۰ می؛ مسجد «اجغیب شهید» در «واراناسی» اوتار پرادش در شب ۲ ژوئن؛ مسجد «مصطفی قادری» در «سامبال» در روز ششم ژوئن؛ مسجد «نورانی» در «جیپور» راجستان در ۸ ژوئن؛ مسجد «نوری» در ماهاراشترا در روز ۸ ژوئن؛ مسجد «گنج شهیده» در «بنارس» در ۱۷ ژوئن؛ و چهار مسجد در روستای «مالانا» در ناحیه «بارمر» راجستان در ۱۸ ژوئن بوده‌اند.

طبق گزارش‌ها، در بیشتر موارد، رویه‌های قانونی و اخطارهای قبلی قبل از انجام تخریب‌ها به درستی رعایت نشده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین حاکی از آن است که در برخی مناطق، سازه‌های مذهبی هندو که بدون مجوز ساخته شده‌اند، دست نخورده باقی مانده‌اند.

افزایش تعداد چنین تخریب‌هایی، بحث‌هایی را در مورد برابری در برابر قانون، حفاظت از میراث مذهبی و لزوم شفافیت و روند قانونی در اقدامات اداری، صرف نظر از وابستگی مذهبی برانگیخته است.