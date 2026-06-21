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مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: پیش بینی میشود امسال یک میلیون و ۲۰۰ تن محصول ذرت در این شهرستان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمر زاده افزود: در سال زراعی جدید ۳۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان دزفول به کشت ذرت دانهای بهاره اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه امسال پیش بینی میشود از سطح این میزان هکتار یک میلیون و ۲۰۰ تن ذرت برداشت شود، ادامه داد: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی از ذرتکاران برنامهریزی لازم برای خرید بخشی از محصول ذرت بهاره بهصورت دانهای انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول بیان کرد: با هدف تنظیم بازار و دسترسی آسان، تولیدکنندگان مرغ شهرستان میتوانند دان مورد نیاز خود را مستقیماً از طریق شرکت توسعه ذرت و تعاون روستایی با شرایط مناسب تهیه کنند.
قمر زاده با اشاره به وضعیت خرید ذرت علوفهای خاطرنشان کرد: در بخش ذرت علوفهای نیز تمهیدات لازم اندیشیده و شرایط برای خرید محصول از کشاورزان با ایجاد و تجهیز ۴ مرکز خرید تعاونی روستایی در سطح شهرستان فراهم شده است تا روند برداشت و عرضه این محصول بدون وقفه و با سهولت ادامه یابد.