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دستگاه قضایی استان اصفهان به پروندههای اغتشاشات و اخلال در امنیت عمومی کشور قاطعانه و بدون مماشات رسیدگی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: افرادی که با فراخوان جریانهای معاند، ضدانقلاب و حامیان خارجی آنان به میدان آمدند، مرتکب اقدامات مجرمانهای شامل ناامنی، بیثباتی، توهین به مقدسات، آتشزدن مساجد و قرآنها و همچنین اقدامات خشونتآمیز علیه مأموران و حافظان امنیت شدند.
حجت الاسلام اسد الله جعفری افزود: این اقدامات با خشونتی بسیار بالا و داعشگونه انجام شد و برخی از عوامل نیز با فیلمبرداری و ارسال تصاویر جنایتهای خود برای دشمن، تلاش داشتند به آشوب و التهاب بیشتر دامن بزنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پروندههای مربوط به اغتشاشات اخیر، گفت: بر اساس تعهدی که در جمع مردم شریف اصفهان داده شد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد پروندههای اغتشاشات دیماه در استان، رسیدگی و بسیاری از احکام صادره نیز قطعی شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ماهیت متفاوت و شدت برخی از پروندههای امنیتی و اغتشاشات، افزود: انواع مختلفی از این پروندهها وجود دارد، برخی از آنها بهدلیل ارتکاب جنایتهای سنگین، از جمله کشتهسازی، شهادت حافظان امنیت، سلاحکشیدن به روی مردم، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به عفت و امنیت عمومی مردم، مشمول احکام مشخص شرعی و قانونی هستند.
وی ادامه داد: در چنین مواردی، حکم قانونی و شرعی این جرائم روشن است و مجازات برخی از آنها اعدام است، بخشی از این احکام نیز در دیوان عالی کشور تأیید و در استان اجرا شده و برخی پروندهها نیز در حال پیگیری است.
حجت الاسلام اسد الله جعفری گفت: بنا داریم در مواردی که جنایتها در میادین عمومی و با صحنههای بسیار فجیع انجام شده و حتی با انتشار تصاویر آن موجب شادی دشمن و نگرانی مردم شده است، احکام قانونی و شرعی را با قاطعیت اجرا کنیم.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز اجرای حکم در همان میدانهایی که جرم در آن رخ داده، و به شکل علنی و با حضور مردم، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام اسد الله جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروندههای موسوم به «جنگ ۱۲ روزه»، افزود: افرادی در زمان جنگ، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به دشمن کمک کردهاند، از جمله با تصویربرداری از محلههای مورد اصابت گلوله و بمباران، یا اجرای همکاریهایی که طبق قانون، ذیل عنوان همکاری با دولتهای متخاصم، بهویژه رژیم صهیونیستی، قابل پیگرد است.
وی گفت: بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، مجازات این رفتارها تشدید شده و این موضوع نیز به پروندههای موجود افزوده شده است، در حال حاضر، بخشی از متهمان مربوط به اغتشاشات دیماه، پروندههای موسوم به شبهکودتا، و همچنین حدود ۴۰۶ پرونده با ۵۲۰ متهم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در مجموع، ۴۱۴۴ فقره پرونده مرتبط با اغتشاشات سال گذشته در حال رسیدگی است و همچنان بر تعداد آن افزوده میشود، زیرا با اجرای تحقیقات تکمیلی و دریافت اظهارات متهمان باقیمانده، افراد جدیدی که در این رخدادها نقش داشتهاند شناسایی میشوند.
حجت الاسلام اسد الله جعفری با اشاره به پیشرفت قابل توجه در رسیدگی به این پروندهها، گفت: تاکنون از مجموع این پروندهها، برای ۲۸۹۹ فقره کیفرخواست صادر شده که از این تعداد، ۸۹۰ فقره مربوط به مرکز استان و مابقی مربوط به دیگر شهرستانها است.
وی افزود: همچنین برای حدود دو هزار پرونده، در محاکم بدوی، انقلاب و کیفری یک رأی صادر شده و بخشی دیگر نیز بهدلیل اعتراض طرفین، در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام اسد الله جعفری گفت: احکام صادره از برائت تا جزای نقدی، حبسهای یکساله تا ۳۰ سال و نیز احکام اعدام در موارد محاربه را شامل میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: این احکام مطابق موازین شرعی و قانونی و متناسب با نوع جرم و عمل ارتکابی اجرا خواهد شد.