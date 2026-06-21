آغاز برداشت گندم از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی البرز
برداشت گندم از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار هکتار از زمین های کشاورزی استان البرز آغاز شده است که از این میزان، حدود 4 هزار و صد هکتار در شهرستان نظرآباد قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد گفت: برداشت گندم در این شهرستان همزمان با سایر مناطق استان آغاز شده و پیشبینی میشود این روند تا نیمه تیرماه ادامه داشته باشد.
الماسی افزود: در سال زراعی جاری با انجام بهموقع عملیات کاشت، داشت و آبیاری و همچنین بارندگیهای مناسب، شرایط مزارع مطلوب است و انتظار میرود عملکرد برداشت گندم نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.
وی با اشاره به نقش ماشینآلات کشاورزی در برداشت محصول گفت: استفاده از این تجهیزات باعث تسریع در جمعآوری محصول و کاهش ضایعات شده و کشاورزان توانستهاند محصول خود را با کیفیت مناسب برداشت کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد همچنین به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز برداشت، خرید تضمینی گندم نیز در استان البرز در حال انجام است و در حال حاضر شش مرکز خرید تضمینی و یک مرکز خرید توافقی در نقاط مختلف استان فعال هستند.
الماسی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، طبق نرخ مصوب دولت، هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و محصول کشاورزان بهصورت مستقیم و بدون واسطه تحویل مراکز خرید میشود.
گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی و راهبردی کشور، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد و تولید این محصول در استان البرز بهویژه در شهرستان نظرآباد، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز داخلی ایفا میکند.
برداشت گندم از سطح هفت هزار و سیصد هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز آغاز شده است که از این میزان، حدود چهار هزار و صد هکتار در شهرستان نظرآباد زیر کشت این محصول راهبردی قرار دارد.