برداشت گندم از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار هکتار از زمین های کشاورزی استان البرز آغاز شده است که از این میزان، حدود 4 هزار و صد هکتار در شهرستان نظرآباد قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد گفت: برداشت گندم در این شهرستان هم‌زمان با سایر مناطق استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا نیمه تیرماه ادامه داشته باشد.

الماسی افزود: در سال زراعی جاری با انجام به‌موقع عملیات کاشت، داشت و آبیاری و همچنین بارندگی‌های مناسب، شرایط مزارع مطلوب است و انتظار می‌رود عملکرد برداشت گندم نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به نقش ماشین‌آلات کشاورزی در برداشت محصول گفت: استفاده از این تجهیزات باعث تسریع در جمع‌آوری محصول و کاهش ضایعات شده و کشاورزان توانسته‌اند محصول خود را با کیفیت مناسب برداشت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد همچنین به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با آغاز برداشت، خرید تضمینی گندم نیز در استان البرز در حال انجام است و در حال حاضر شش مرکز خرید تضمینی و یک مرکز خرید توافقی در نقاط مختلف استان فعال هستند.

الماسی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، طبق نرخ مصوب دولت، هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و محصول کشاورزان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه تحویل مراکز خرید می‌شود.