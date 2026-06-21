در نشست دهیاران و اعضای شورا‌های مراکز دهستان‌های هشتگانه شهرستان قائنات مهم‌ترین مطالبات روستاییان در حوزه آب شرب، راه‌های روستایی، بهداشت، برق، کشاورزی، آنتن‌دهی تلفن همراه و توسعه زیرساخت‌ها بررسی شد.

رفع دغدغه آب، راه و بهداشت روستا‌ها با جدیت پیگیری می‌شود

رفع دغدغه آب، راه و بهداشت روستا‌ها با جدیت پیگیری می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نشست دهیاران و اعضای شوراهای مراکز دهستان‌های هشتگانه شهرستان قائنات با حضور استاندار و نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین مطالبات روستاییان در حوزه آب شرب، راه‌های روستایی، بهداشت، برق، کشاورزی، آنتن‌دهی تلفن همراه و توسعه زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار با بیان اینکه کمبود آب شرب یکی از مهم‌ترین مسائل استان است گفت : خراسان جنوبی استانی کم‌آب است و تأمین آب شرب پایدار برای روستاها در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

هاشمی از آغاز اجرای طرح آبرسانی به ۱۱ روستا خبر داد و افزود: بخشی از این طرح ها در هفته دولت و بخش دیگری در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه احیای قنوات اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰ رشته قنات در استان احیا شده که تعدادی از آن‌ها مربوط به شهرستان‌های قائنات و زیرکوه است.

استاندار با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های هادی روستایی، توسعه خانه‌های بهداشت و ارتقای خدمات عمومی افزود: در حوزه توسعه فضای آموزشی نیز ۱۰۵ طرح با ۴۳۰ کلاس درس در سطح استان در حال اجراست که حدود ۶۰ درصد آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و مابقی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

هاشمی از واگذاری ساختمان‌های دولتی بلااستفاده به دهیاری‌ها در قالب مصوبه هیئت دولت خبر داد و گفت: هر ساختمانی که بلااستفاده باشد، با تشخیص فرماندار می‌تواند برای ارائه خدمات عمومی در اختیار دهیاری‌ها قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم مدیریت مصرف آب و برق تأکید کرد و گفت: علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، صرفه‌جویی در مصرف منابع حیاتی به‌ویژه آب و برق باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

استاندار از پیگیری مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه، ساماندهی قطعی برق چاه‌های کشاورزی، توسعه راه‌های روستایی و بین مزارع و همچنین اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق روستایی خبر داد و گفت : تمامی مطالبات مطرح شده در این نشست ثبت و برای پیگیری به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: هدف از برگزاری این جلسات، جمع‌بندی مطالبات مردم پیش از حضور میدانی مسئولان در روستاها و تسریع در روند اجرای مصوبات است.

اسحاقی افزود: با تدبیر استاندار خراسان جنوبی و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم خدمت‌رسانی در همه شرایط، مقرر شد نشست‌های مشابه با حضور دهیاران و شوراهای سایر دهستان‌ها نیز برگزار شود تا مشکلات مردم با حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی گفت : نباید اجازه داد محدودیت های زمانی و شرایط کنونی ، مشکلاتی برای خدمت رسانی به مردم ایجاد کند و با تدبیر استاندار ، عرضه خدمات به مردم در مناطق مختلف ارتقا داده می شود.

در این نشست دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها نیز مهم‌ترین مشکلات و مطالبات مناطق خود را مطرح کردند که کمبود آب شرب، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، قطعی برق چاه‌های کشاورزی، آنتن‌دهی تلفن همراه و تکمیل زیرساخت‌های عمرانی از مهم‌ترین موارد مطرح شده بود.