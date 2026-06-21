مدیرکل بازرسی استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز»، ضمن تشریح وظایف ذاتی این سازمان، بر رویکرد راهبردی «اصلاح فرایندها» و «حضور میدانی» برای حل مشکلات کلان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، هواسی در تبیین وظایف سازمان بازرسی در برنامه امروز البرز گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، دو وظیفه کلیدی ماست که در چارچوب سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه فساد در سه لایه «ساختار، فرایند و رفتار» رخ می‌دهد، افزود: رویکرد ما صرفاً برخورد انفعالی نیست؛ بلکه با شناسایی ریشه‌ای مسائل، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ مسئله اساسی در کشور احصا شده که منجر به شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد شده است. سازمان بازرسی با تمرکز بر اصلاح این گلوگاه‌ها، به دنبال بستن منافذ فساد به‌صورت دائمی است.

مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به شرایط خاص اخیر اظهار داشت: با دستور ریاست عالی سازمان، رویکرد نظارتی ما از برنامه‌های عادی به «نظارت در شرایط ویژه» تغییر یافت. در یک دوره ۴۰ روزه فشرده، همکاران ما با رویکرد «بسیج‌گونه» در شورا‌های تصمیم‌گیری و محافل اجرایی حضور فعال داشتند تا با مشاوره و حمایت، روند مدیریت اجرایی استان دچار وقفه نشود.

وی در برنامه امروز البرز افزود: در همین بازه زمانی، ۵۰۶ مورد بازدید میدانی، ۱۱۶ جلسه حضوری و تلفی با مدیران، و مشارکت فعال در ۲۰ کارگروه مهم از جمله تنظیم بازار و تسهیل تولید انجام شد. همچنین ۳۰۰ فقره شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت و رسیدگی شد.

هواسی یکی دیگر از محور‌های نظارتی اخیر را تقویت تاب‌آوری سیستم‌های حیاتی دانست و تصریح کرد: موضوع پدافند غیرعامل در شرایط حساس بسیار حیاتی است. به عنوان نمونه، در راستای تأمین برق پایدار برای مراکز حساس، با نظارت بازرسی، برای تمامی بیمارستان‌های استان دستگاه‌های معین تعیین شد تا در صورت بروز هرگونه اختلال در شبکه، خدمت‌رسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.

مدیرکل بازرسی استان البرز، «گوش دادن به دغدغه‌های مردم» را از اولویت‌های این سازمان خواند و گفت: حضور میدانی در مساجد و دستگاه‌های اداری برای ارتباط بی‌واسطه با شهروندان بخشی از برنامه ماست. علاوه بر این، سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه اینترنتی سازمان به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها، شکایات و پیشنهادات مردم است تا با مشارکت عمومی، جریان امور اداری استان بهبود یابد.