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همایش سالانه مسئولان هیأتهای عزاداری شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی با حضور مدیران ادارات و رؤسای هیأتهای مذهبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بردسکن، با اشاره به عملکرد سال گذشته این شهرستان در جمعآوری کمکهای مردمی برای بازسازی عتبات عالیات، گفت: پارسال بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک از مردم نیکوکار بردسکن جمعآوری شد و این شهرستان توانست در زمره شهرستانهای برتر استان قرار گیرد.
حاج حسن اسماعیلنیا افزود: تعهد شهرستان بردسکن در سال جاری ۲ میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به جمعیت شهرستان، سرانه هر نفر ۳۰ هزار تومان برآورد میشود و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از این میزان جمعآوری شده است.
حاج اسفندیار رضایی مسئول مشارکتهای مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بردسکن نیز گفت: متأسفانه در سالهای گذشته در زمینه کمک به عتبات عالیات کوتاهیهایی صورت گرفته، در حالی که بردسکن پیشتر از شهرستانهای برتر استان بوده است و طرح پویش کاشی صحن حضرت زینب (س) تاکنون بیش از ۸۰ کاشی توسط مردم نذر شده است.
حجت الاسلام علی اصغر امینی امام جمعه بردسکن گفت: بازسازی عتبات عالیات، تجلی نور اهل بیت (ع) و وظیفه دینی مسلمانان است و تأکید ما بر جایگاه نورانی اهل بیت (ع) و لزوم بازسازی عتبات عالیات، مشارکت هیاتهای مذهبی و عزاداران حسینی در این امر خیر وظیفهای دینی و معنوی است.