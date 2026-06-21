به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بردسکن، با اشاره به عملکرد سال گذشته این شهرستان در جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای بازسازی عتبات عالیات، گفت: پارسال بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک از مردم نیکوکار بردسکن جمع‌آوری شد و این شهرستان توانست در زمره شهرستان‌های برتر استان قرار گیرد.

حاج حسن اسماعیل‌نیا افزود: تعهد شهرستان بردسکن در سال جاری ۲ میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به جمعیت شهرستان، سرانه هر نفر ۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از این میزان جمع‌آوری شده است.

حاج اسفندیار رضایی مسئول مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بردسکن نیز گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته در زمینه کمک به عتبات عالیات کوتاهی‌هایی صورت گرفته، در حالی که بردسکن پیش‌تر از شهرستان‌های برتر استان بوده است و طرح پویش کاشی صحن حضرت زینب (س) تاکنون بیش از ۸۰ کاشی توسط مردم نذر شده است.

حجت الاسلام علی اصغر امینی امام جمعه بردسکن گفت: بازسازی عتبات عالیات، تجلی نور اهل بیت (ع) و وظیفه دینی مسلمانان است و تأکید ما بر جایگاه نورانی اهل بیت (ع) و لزوم بازسازی عتبات عالیات، مشارکت هیات‌های مذهبی و عزاداران حسینی در این امر خیر وظیفه‌ای دینی و معنوی است.