هیئت عزاداران حسینی نظرکرده یزد، با اهدای ۴۵ میلیون تومان، زمینه آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد و برای سومین سال متوالی در این امر خداپسندانه مشارکت داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با ششمین روز از ماه محرم، علی عقبایی سرپرست هیئت عزاداران حسینی نظرکرده یزد، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۴۵ میلیون تومان را به نمایندگی از اعضا و عزاداران این هیئت حسینی برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد تا این هیئت برای سومین سال متوالی در امر آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد سهیم شده و بار دیگر ارادت خود به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در قالب گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان به نمایش بگذارد.

عقبایی در حاشیه این دیدار با اشاره به تداوم این حرکت خیرخواهانه اظهار کرد: اعضای هیئت نظرکرده معتقدند فرهنگ عاشورا تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نمی‌شود و کمک به نیازمندان و دستگیری از خانواده‌های گرفتار نیز بخشی از پیام نهضت حسینی است و از همین رو تلاش کردیم امسال نیز در آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد سهیم باشیم و زمینه بازگشت وی به آغوش خانواده را فراهم کنیم.

وی افزود: امیدواریم این اقدام فرهنگی و انسان‌دوستانه، زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیشتر هیئت‌های مذهبی و خیران در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های آنان باشد.

گفتنی است پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت آزادی یک زندانی» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و بازگرداندن آنان به آغوش خانواده به همت ستاد مردمی دیه استان یزد در حال اجرا است و تا پایان ماه محرم ادامه خواهد داشت.