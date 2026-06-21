حفظ اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر با ورود دستگاه قضا
رئیسکل دادگستری استان البرز گفت: با فعالیت ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد رشد ۲۱۰ درصدی در حل مشکلات واحدهای صنعتی بودهایم. در سال گذشته ورود به پرونده ۲۲۰ واحد صنعتی موجب حفظ اشتغال برای ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر از کارگران استان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مدیرکل دادگستری استان البرز با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه مردم با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دادگستری است، از موفقیتهای چشمگیر در کاهش وقوع جرایم و حمایت از صنایع خبر داد و گفت: «قرارگاه مقابله با جرائم خاص» و «قرارگاه اختصاصی پیشگیری و مقابله با سرقت» در استان تشکیل شده است که با اعمال نظارتهای دقیق از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای احکام، شاهد کاهش ۲۵ درصدی پروندههای سرقت در ۵ سال اخیر بودهایم.
هریکندی با مقایسهای آماری افزود: در حالی که در سطح کشور با افزایش ۳۱ درصدی ثبت عنوان سرقت مواجه بودهایم، استان البرز موفق به کاهش ۷ درصدی این جرایم شده است.آمار سال گذشته فراجای استان گواهی بر این مدعا است که طی آن سرقتهای عادی ۱۸ درصد، سرقتهای به عنف ۲۸ درصد و سرقتهای مسلحانه ۷۱ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با پروندههای خاص، به ماجرای سرقت مسلحانه طلافروشی در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: با دستور ریاست قوه قضائیه، ضمن بازداشت سریع متهمان در یکی از استانهای غربی، رسیدگی به پرونده و اجرای حکم با سرعت عمل بالا (کمتر از ۱۱ ماه) انجام شد تا درس عبرتی برای مخلان امنیت باشد.
هریکندی با اشاره به اهمیت ساماندهی آسیبهای اجتماعی بیان کرد: تا پیش از سال ۱۴۰۰، البرز فاقد مرکز ماده ۱۶ (مخصوص معتادان متجاهر) بود، اما با پیگیریهای مجموعه قضایی و مساعدت استانداری، امروز ۶ مرکز درمان معتادان متجاهر، از جمله یک مرکز ویژه بانوان، در استان فعال است.ساماندهی این افراد منجر به کاهش ۴۵ درصدی سرقتهای خرد در سطح استان شده است.
رئیسکل دادگستری البرز با تأکید بر دیدار چهرهبهچهره، اظهار داشت: طی ۵ سال گذشته، بیش از ۵۰۰ مسجد میزبان مسئولان قضایی استان در قالب طرح «سهشنبههای قضایی» بوده است. تنها در سال گذشته، با برگزاری ۲ هزار و ۱۲۵ نشست قضایی در مصلیها و ۱۶۳ مسجد، مشکلات ۴۸ هزار نفر از شهروندان بدون واسطه بررسی و رسیدگی شد.
هریکندی در بخش پایانی سخنان خود به حمایتهای قضایی از واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با فعالسازی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد رشد ۲۱۰ درصدی در حل مشکلات واحدهای صنعتی بودهایم. در سال گذشته با ورود به پرونده ۲۲۰ واحد صنعتی، موانع تولید برطرف شد که نتیجه آن حفظ اشتغال برای ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر از کارگران استان بوده است.