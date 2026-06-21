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رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: توسعه داوری حرفهای و میانجیگری از سیاستهای قوه قضاییه برای کاهش ورودی پروندهها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی، توسعه داوری حرفهای، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح را از سیاستهای راهبردی قوه قضاییه برای کاهش ورودی پروندهها دانست و گفت: فرهنگسازی، نظارت مؤثر و جلب اعتماد عمومی، مهمترین پیشنیازهای موفقیت این نهادها در تحقق عدالت و گسترش صلح و سازش است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در آیین تحلیف ۵ نفر از داوران حرفهای استان کرمان، اظهار کرد: توسعه داوری حرفهای، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح از سیاستهای قوها قضاییه برای کاهش ورودی پروندهها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی است و موفقیت این مسیر در گرو فرهنگسازی، عملکرد دقیق و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی حوزه میانجیگری افزود: تشکیل کانون میانجیگران میتواند به ایجاد نظم، انسجام و ارتقای این نهاد کمک کند و در صورت پیشبینی ادغام آن با کانون داوران حرفهای، لازم است این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود تا از ظرفیت میانجیگری در رسیدگی به پروندههای کیفری به نحو مطلوبتری استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه نهاد داوری حرفهای با وجود سابقه قانونی طولانی، اکنون در مسیر ساماندهی و توسعه قرار گرفته است، تصریح کرد: نظارت مؤثر، وجود ساختار قانونی و رسیدگی سریع، دقیق و کمهزینه به اختلافات، مهمترین عوامل جلب اعتماد مردم به این نهاد محسوب میشود و بهترین تبلیغ برای داوری حرفهای، رضایت مراجعان از کیفیت خدمات ارائه شده است.
وی با قدردانی از مسئولان، داوران و میانجیگران استان و با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه و تقارن آن با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: با تحلیف اعضای جدید، شمار داوران حرفهای استان کرمان به ۹۳ نفر و تعداد میانجیگران به ۹۵ نفر رسیده است و توسعه این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش مراجعات به محاکم قضایی ایفا کند.
حجت الاسلام حمیدی در ادامه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ داوری حرفهای اظهار کرد: استفاده از عنوان «داوران حرفهای» باید مورد توجه قرار گیرد تا مردم میان این نهاد تخصصی و شیوههای سنتی داوری تمایز قائل شوند، زیرا اعضای این کانون از میان افراد آموزشدیده، فرهیخته و دارای دانش و تجربه قضایی یا حقوقی انتخاب شدهاند و همین ویژگیها زمینهساز اعتماد عمومی خواهد بود.
وی مهمترین مزیت داوری حرفهای را امکان انتخاب داور توسط طرفین اختلاف دانست و افزود: برخلاف رسیدگی در محاکم که پس از ارجاع پرونده امکان تغییر قاضی وجود ندارد، مردم میتوانند با توافق، داور مورد اعتماد خود را از میان داوران حرفهای انتخاب کنند و این ظرفیت، نقش مهمی در افزایش رضایت و اطمینان اصحاب دعوا دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به دیگر مزایای این نهاد اظهار کرد: انعطاف در محل برگزاری جلسات، سرعت بیشتر در رسیدگی، کاهش هزینهها، عدم الزام به رعایت تشریفات سختگیرانه آیین دادرسی مدنی و سهولت اجرای آرای داوری از جمله ظرفیتهایی است که قانون برای داوری حرفهای پیشبینی کرده و میتواند فرآیند حل اختلافات را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: مراجعه به داوری صرفاً محدود به قراردادهایی که شرط داوری در آنها درج شده نیست و طرفین میتوانند حتی پس از بروز اختلاف نیز با توافق، پرونده خود را به داوری ارجاع دهند. همچنین برای صلاحیت داوران حرفهای هیچ محدودیتی از نظر ارزش مالی خواسته وجود ندارد و این نهاد میتواند به دعاوی با مبالغ کلان نیز رسیدگی کند؛ ظرفیتی که در صورت معرفی مناسب به مردم، زمینه استقبال گستردهتر از داوری حرفهای را فراهم خواهد کرد.
گفتنی است آیین تحلیف داوران حرفهای استان کرمان با حضور رئیس کل دادگستری استان، جمعی از معاونان قضایی، استادان دانشگاه، اعضای شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و داوران حرفهای برگزار شد و در پایان این مراسم، ابلاغ پنج نفر از داوران حرفهای استان صادر و به آنان اعطا شد.