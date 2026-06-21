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پل حمیری بر روی رودخانه کاجو در بخش ساربوک شهرستان قصرقند، بعنوان بزرگترین پل فلزی سیستان و بلوچستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، این پل فلزی به طول ۳۰۰ متر، ارتباط ۱۴ روستا با جمعیتی بیش از ۱۵ هزار نفر را به مرکز شهرستان برقرار میکند.
با افتتاح این طرح، مشکل چندین ساله مردم منطقه در زمان طغیان رودخانه کاجو و قطع مسیرهای ارتباطی برطرف شده و دسترسی ساکنان به خدمات آموزشی، درمانی و اداری تسهیل خواهد شد.
پل حمیری از مهمترین پروژههای زیرساختی جنوب استان به شمار میرود که نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، توسعه روستایی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.