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رئیس کل دادگستری استان یزد به همراه جمعی از مدیران دستگاه قضایی با حضور در پارک علم و فناوری یزد، در نشستی رودررو با مدیران شرکتهای دانشبنیان، مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی این شرکتها را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی از مدیران دستگاه قضا با حضور در پارک علم و فناوری یزد، در نشستی مشترک با مدیران شرکتهای دانشبنیان، به بررسی مسائل و چالشهای حقوقی و قضایی این واحدهای فناور پرداختند.
در این نشست، مدیران شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری، مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی مطرح کردند و دستورات لازم برای پیگیری و رفع برخی از این مسائل صادر شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد گفت: مشکلات شرکتها در تعامل با دستگاههای اجرایی، روند صدور مجوزها و همچنین اختلافات حقوقی میان شرکای برخی شرکتها، از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
شخصی نیا، افزود: برگزاری اینگونه نشستهای تخصصی و ارتباط مستقیم مدیران قضایی با فعالان حوزه فناوری، میتواند روند رفع موانع حقوقی شرکتهای دانشبنیان را تسریع کرده و زمینه توسعه فعالیت این شرکتها را فراهم کند.