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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به عزیمت تیم مذاکرهکننده ایران به ژنو برای پیگیری اجرای تعهدات آمریکا در یادداشت تفاهم اسلامآباد، ضمن تأکید بر اینکه آمریکا باید برای کنترل رژیم صهیونیستی و توقف جنایات در لبنان گام بردارد، گفت: هرگونه آسیب به امنیت لبنان و جبهه مقاومت را تهدیدی مستقیم برای منافع ملی کشور میبیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاء الدین بروجردی با اشاره به عزیمت تیم مذاکره کننده ایران به سوئیس برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلامآباد گفت: آمریکا باید مسئولیت خود را در کنترل رژیم نامشروع صهیونیستی و متوقف کردن جنایات آنها در لبنان بپذیرد؛ چرا که بر اساس بند اول تفاهمنامه که شخص ترامپ نیز آن را امضا کرده است، آمریکا رسماً متعهد شده بود که در تمامی عرصهها، از جمله لبنان، هیچگونه تحرکی نظامی صورت نگیرد.
بستن تنگه هرمز نشان از عزم جدی ایران در اجرای تفاهمنامه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: استمرار جنایات رژیم صهیونیستی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به همین دلیل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حرکت انقلابی و به هنگام، تنگه را مجدداً بست تا پیامی روشن به آمریکا و رژیم صهیونیستی ارسال کند؛ این اقدام نشان میدهد که ما در مسیر اجرای تفاهمنامه کاملاً جدی هستیم و اجازه نمیدهیم امنیت ملی ما که با امنیت ملی لبنان و اعضای جبهه مقاومت گره خورده است، دچار آسیب شود.
بازگشت کامل به مرزها؛ درخواست مکمل جمهوری اسلامی ایران
وی با اشاره به اینکه این حرکت انقلابی آثار راهبردی خود را بر جای خواهد گذاشت، افزود: رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا متعهد شده بود که علاوه بر توقف جنگ، از مرزها نیز عقبنشینی کند. اگرچه از روز گذشته شاهد کاهش نسبی حملات به جبهه حزبالله بودهایم، اما بازگشت کامل به مرزها، درخواست مکمل جمهوری اسلامی ایران است که رژیم کودککش باید آن را عملی کند.
دفاع از حقوق ملت ایران و چشمانداز دستاوردهای ملموس در ژنو
بروجردی در پایان ابراز امیدواری کرد که تیم مذاکرهکننده در ژنو، بتواند در عرصه دیپلماسی که مکمل میدان است، با همان صلابت و اقتدار میدان از حقوق ملت ایران دفاع کرده و پیش از بازگشت به کشور، دستاوردهای ملموس و قابل توجهی را به ارمغان بیاورد.