فرماندار هریس گفت:با وجود کاهش آمار کلی تصادفات در سطح شهرستان متاسفانه آمار سوانح رانندگی در محور هریس–پل مقاومت روند افزایشی داشته و لازم است اقدامات لازم برای بهسازی و ایمن‌سازی این مسیر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبدالهی در جلسه شورای ترافیک شهرستان هریس با اشاره به وضعیت برخی محور‌های مواصلاتی شهرستان اظهار کرد:در مسیر احداث نیروگاه خورشیدی جاده به شدت آسیب دیده و ضروری است حمل‌کنندگان مصالح، ضوابط مربوط به بار مجاز را رعایت کنند تا از تخریب بیشتر راه جلوگیری شود.

وی همچنین از کمبود علایم راهنمایی و رانندگی در سطح شهرستان انتقاد کرد و افزود:علایم راهنمایی و رانندگی در برخی مسیر‌ها به شدت ناکافی است و باید نسبت به تامین و نصب آنها اقدام شود.

عبدالهی در ادامه خواستار همکاری شرکت ملی مس سونگون در بهسازی محور هریس–پل مقاومت شد و گفت: با توجه به فعالیت نیروگاه خورشیدی در این مسیر و تاثیر آن بر وضعیت راه، مشارکت شرکت ملی مس سونگون در اجرای عملیات بهسازی و ارتقای کیفیت این محور ضروری است.

سرهنگ فریدونی فرمانده پلیس راه اهر - تبریز نیز در این جلسه نسبت به برخی نواقص ایمنی در محور‌های مواصلاتی هشدار داد.

وی با اشاره به وجود دسترسی‌های غیرمجاز در بزرگراه خواجه - ورزقان، بر لزوم ساماندهی این نقاط تاکید کرد و افزود: نبود حفاظ ایمنی در برخی پل‌ها، خطر سقوط وسایل نقلیه را افزایش می‌دهد.

سرهنگ فریدونی همچنین از ضعف و یا نبود خط‌کشی مناسب در جاده‌های فرعی انتقاد کرد و خواستار رفع این مشکلات برای ارتقای ایمنی تردد شد.