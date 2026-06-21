آبادان و خرمشهر سوگوار در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی

آبادان و خرمشهر سوگوار در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سوگواران در آبادان و خرمشهر که هر شب در حسینیه ها، مساجد و تکایا مصائب نینوا بر فرزندان پیامبر اکرم(ص) را به سوگ می نشینند امشب هم به یاد شهدای دشت کربلا به عزاداری پرداختند.

مردم عاشورایی این خطه از کشور، در ششمین شب از ایام عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با برپایی مجالس روضه خوانی در بقاع متبرکه، مساجد، هیات‌های عزاداری، تکایا و منازل به ساحت مقدس حضرت ثارالله (ع) عرض ارادت کردند.

مردم در این اجتماعات عزاداری رثای شهیدان دشت کربلا را به سوگ نشستند و با تبیین واقعه کربلا و دستاوردهای قیام عاشورا بر بهره گیری از پیام آن در ادامه مسیر تاکید کردند..

مردم ولایتمدار خوزستان در این شی از ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور آگاهانه خود در اجتماعات عزاداری ضمن برپایی عزای شهید دشت کربلا، امادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.