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پل شهید رییسی، نمادِ استقامت و قدرتِ مهندسیِ ایران که در اوج غرور در پی حملاتِ وحشیانۀ دشمنِ آمریکایی صهیونی به بخشی از ساختار آن آسیب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، پل شهید رئیسی که به عنوان بزرگترین پل خاورمیانه به دست مهندسانِ ایرانی ساخته شد و هر سانتی مترش به افتخارِ ملتِ ایران به اتمام رسید همان پلی که وقتی مورد حملۀ وحشیانۀ جنگندههای آمریکایی قرار گرفت، ترامپ گفت: من بزرگترین پل ایران را که برای آنها حکم پل جرج واشنگتن را داشت از بین بردم غافل از اینکه، استقامت و ارادۀ یک ملت، تخریب نشدنی است و نمیشود آن را از بین برد.