به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، پل شهید رئیسی که به عنوان بزرگترین پل خاورمیانه به دست مهندسانِ ایرانی ساخته شد و هر سانتی مترش به افتخارِ ملتِ ایران به اتمام رسید همان پلی که وقتی مورد حملۀ وحشیانۀ جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت، ترامپ گفت: من بزرگترین پل ایران را که برای آنها حکم پل جرج واشنگتن را داشت از بین بردم غافل از اینکه، استقامت و ارادۀ یک ملت، تخریب نشدنی است و نمی‌شود آن را از بین برد.