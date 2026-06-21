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سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱.۴ همت از مطالبات مراکز دیالیز از سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت شده و تحقق اعتبار برای پرداخت بقیه مطالبات این مراکز در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، در سال ۱۴۰۴ مبلغ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان از مطالبات مراکز دیالیز پرداخت شده و پرداخت بقیه مطالبات سنواتی این مراکز از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری قابل تامین خواهد بود.
در سال ۱۴۰۵ نیز بخشی از مطالبات مراکز دیالیز مستقل به صورت علی الحساب از محل تخصیصهای دریافتی ماهیانه با اولویت پرداخت شده است.
بر اساس قراردادهای منعقده با شرکتهای واجد شرایط، ارائه خدمات دیالیز صفاقی به بیماران مشمول بدون وقفه صورت میپذیرد و کلیه مطالبات شرکتهای مذکور بر اساس صورت حساب ارائه شده، پرداخت شده است.
سازمان بیمه سلامت ایران همواره موضوع پیش بینی اعتبار مورد نیاز خود را مستند به بند «پ» ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمان تنظیم لایحه بودجه سالیانه کشور محاسبه و از طریق مراجع ذیربط پیگیری میکند؛ لیکن با وجود ارائه مستندات و انجام محاسبات دقیق، صرفا ۵۰ درصد اعتبارات ضروری و مورد نیاز این سازمان در قانون بودجه سالیانه پیش بینی میشود و همین امر سبب ایجاد ناترازی در منابع و مصارف و به تبع آن، طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالبات مراکز بهداشتی، درمانی شده است.