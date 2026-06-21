مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست از بازنگری دستورالعمل مدیریت خانه‌های محیط‌زیست خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۳۶۰ خانه محیط‌زیست در سراسر کشور فعال هستند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جلسه بررسی پیش‌نویس دستورالعمل مدیریت خانه‌های محیط‌زیست گفت: با توجه به برخی نیاز‌های موجود در چارچوب فعلی فعالیت خانه‌های محیط‌زیست، پیش‌نویس اصلاح دستورالعمل این مراکز تهیه و برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴۵ خانه محیط‌زیست در مجموعه وزارت کشور و زیرمجموعه دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و نهاد‌های مرتبط فعالیت می‌کنند.

بازگیر ادامه داد: همچنین ۷۵۰ خانه محیط‌زیست در مدارس، کانون‌های پرورش فکری و سایر مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش فعال هستند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ۱۲ خانه محیط‌زیست در مجموعه‌های مرتبط با میراث فرهنگی، ۶۱ خانه در وزارت جهاد کشاورزی، ۲۰ خانه در حوزه مساجد و ۳۰ خانه نیز در وزارت علوم فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت خانه‌های محیط‌زیست در سایر دستگاه‌ها افزود: ۱۲ خانه محیط‌زیست در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶ خانه در جمعیت هلال احمر، ۶ خانه در سازمان اوقاف و امور خیریه، ۴ خانه در وزارت ورزش و جوانان و ۳ خانه در حوزه بهداشت و درمان فعال هستند.

بازگیر تصریح کرد: نزدیک به ۱۰۰ خانه محیط‌زیست نیز در مجموعه‌های صنعتی کشور فعالیت می‌کنند و در مجموع تعداد این خانه‌ها در سراسر کشور به بیش از هزار و ۳۶۰ مورد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از خانه‌های محیط‌زیست به صورت تخصصی در حوزه‌هایی همچون آموزش کودکان، مدیریت پسماند و سایر موضوعات تخصصی محیط‌زیستی فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه ۲۵ دستگاه و وزارتخانه دارای دفاتر تخصصی محیط‌زیستی هستند، تاکید کرد: هدف اصلی سازمان، توسعه فعالیت‌های تخصصی و گسترش مشارکت‌های مردمی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست است.