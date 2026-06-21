سی‌ویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با محوریت بررسی و رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، امروز ۳۱ خرداد با حضور مسئولان اقتصادی و صنعتی استان در محل استانداری تهران برگزار شد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما سی‌ویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با حضور سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، علیرضا پور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و به ریاست حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران برگزار شد.

در این جلسه، پرونده تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی بررسی شد و مسائل و چالش‌های پیش‌روی این واحد‌ها در حوزه‌های تأمین سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی خطوط تولید، تأمین زیرساخت‌ها، مسائل بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

حاضران در نشست ضمن بررسی راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع موجود، بر ضرورت تسریع در فرآیند حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به چرخه فعالیت اقتصادی تأکید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ و پایداری تولید در شرایط مختلف اقتصادی، حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهاد‌های مرتبط برای رفع مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد.

همچنین مدیرکل صمت استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت واحد‌های آسیب‌دیده، اقدامات انجام‌شده برای شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان را تشریح کرد و خواستار تسریع در اجرای مصوبات حمایتی شد.

در ادامه، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز گزارشی از وضعیت زیرساختی و نیاز‌های واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارائه کرد و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تسهیل روند بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی تأکید داشت.

در پایان این نشست، پس از بحث و تبادل نظر میان اعضای ستاد، تصمیمات و مصوبات لازم برای رفع موانع و حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی به تصویب رسید و دستگاه‌های مسئول موظف شدند روند اجرای مصوبات را با جدیت پیگیری کنند.