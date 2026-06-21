مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با گرامیداشت اولین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: خون پاک این عزیزان، ادامه‌دهنده راه عاشورا و فریاد «هیهات منا الذله» در عصر حاضر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، امیرحسین دانش‌کهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با گرامیداشت اولین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه، این شهیدان والامقام را نماد عزت، مقاومت و اقتدار ملت ایران دانست و تأکید کرد: خون پاک این عزیزان، ادامه‌دهنده راه عاشورا و فریاد «هیهات منا الذله» در عصر حاضر است.

وی با بیان اینکه ۸۲ شهید سرافراز این استان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برگ زرینی در تاریخ ایثار و مقاومت رقم زدند، افزود: این شهیدان با ایستادگی در برابر دشمنان، امنیت و آرامش امروز جامعه را تضمین کردند و نامشان تا همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید البرز تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا یک وظیفه ملی و اعتقادی است و جامعه باید با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، در مسیر عزت، بصیرت و مقاومت گام بردارد.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسم سالگرد این شهیدان افزود: حضور در این مراسم، تجدید پیمان دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادای احترام به خون پاک شهیدانی است که عزت امروز ایران اسلامی را رقم زدند.